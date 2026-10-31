Sarıgül ailesi kara para soruşturmasında 2 tutuklandı, 6'sına adli kontrol verildi

Sarıgül ailesi kara para soruşturmasında 2 tutuklandı, 6'sına adli kontrol verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında hakimliğe sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Z.S. ve A.S. tutuklandı. M.B., G.B., Y.D., E.K.Ü., H.K.A. ve H.H. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı