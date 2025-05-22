Sarıgöl Tarım Müdürlüğü'nden Reflektör Uyarısı

Sarıgöl Tarım Müdürlüğü'nden Reflektör Uyarısı
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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, traktör ve tarım araçlarının gece görüşünü artırmak için reflektör takılması gerektiğini vurgulayarak, sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturdu. Tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı bölgede olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, traktör, römork, tarım aletleri ve traktör sepetlerine gece görüşünü artırmak amacıyla reflektör takılması konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabından uyarı afişi yayımladı.

Bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaştığı Sarıgöl ve çevresinde, özellikle sabah erken saatlerde başlayan ilaçlama çalışmaları ve tarım işçilerinin mesaiye başlaması nedeniyle traktör kullanımında artış yaşandığı belirtildi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olabilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla, gece ve sabah saatlerinde yolda olan traktörlerin ve tarım araçlarının arkasına reflektör takılması gerektiğini vurguladı. Kurum, yayınladığı bilgilendirme afişiyle hem sürücüleri hem de vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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