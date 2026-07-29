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Sarıgöl’de yangın uyarısı

Sarıgöl’de yangın uyarısı
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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, kuvvetli rüzgâr, düşük nem ve aşırı sıcaklık nedeniyle önümüzdeki üç gün boyunca yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirterek vatandaşları ateş yakmamaları ve en küçük dumanı bile 112’ye bildirmeleri konusunda uyardı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, kuvvetli rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcaklık nedeniyle önümüzdeki üç gün boyunca yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirterek vatandaşları ateş yakmamaları ve en küçük dumanı bile 112'ye bildirmeleri konusunda uyardı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, önümüzdeki üç gün boyunca etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcaklık nedeniyle yangın riskinin en üst seviyeye çıktığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesapları ve mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara seslenen Akar, il genelinde yangın riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Akar, "İlimizde yarın ve takip eden üç gün boyunca kuvvetli rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcaklık nedeniyle yangın riski çok yüksektir. Hemşehrilerimizin kesinlikle ateş yakmamaları, tarımsal faaliyetler sırasında kıvılcım oluşturabilecek ekipmanlarla ilgili gerekli tedbirleri almaları, tarla, bağ ve inşaatlarda çalışanların yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ekipmanları hazır bulundurmaları büyük önem taşımaktadır." dedi.

Duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini isteyen Akar, "Can ve mal güvenliğimiz ile ormanlarımızı korumak için her birimizin azami dikkat ve hassasiyet göstermesi hayati önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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