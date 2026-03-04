Sarıgöl'de gıda işletmeleri mercek altında

Sarıgöl'de ramazan süresince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle tüketimin arttığı ürün gruplarında titiz kontroller gerçekleştiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gıda maddesi satışı yapan iş yerlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Ramazan ayı öncesinde başlayan ve ramazan ayı boyunca 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde; marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim işletmeleri hijyen, ürün muhafaza şartları, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluk açısından titizlikle incelendi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir. Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan ürün gruplarında kontrollerimizi artırmış bulunuyoruz. İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol ve denetim görevlilerimizce, market ve tüm gıda işletmeleri hijyen, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk yönünden titizlikle denetlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde kurallara aykırı durum tespit edilmesi halinde ise ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemlerin uygulandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı