Haberler

Orman yangınlarına karşı tedbirler alınmaya başladı

Orman yangınlarına karşı tedbirler alınmaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman yangınları ile mücadele önlemleri toplantısı yapıldı. Kaymakam Halil Dalak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, denetimler ve gönüllü vatandaşların desteği gibi konular değerlendirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan bahar ve yaz ayları öncesinde olabilecek orman yangınlarına karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Kaymakam Halil Dalak başkanlığında yapılan toplantıda denetimler, ekip hazırlıkları ve gönüllü vatandaşların desteği gibi önemli konular ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan bahar ve yaz aylarında yaşanabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında gerçekleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamlığı makamında düzenlenen toplantıya ilçe kurum amirleri katıldı. Toplantıda, ilçe genelinde ve mahallelerde meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarına karşı alınacak önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Özellikle bahar ve yaz aylarında piknik alanlarının sık sık denetlenmesi, yangın havuzlarının sürekli dolu tutulması, yangın söndürme ekiplerinin hazır halde bekletilmesi ve mahallelerde gönüllü vatandaşların belirlenmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, yangına ilk müdahalede kullanılmak üzere su tankerlerinin hazır durumda bulundurulması, yaz boyunca ormanlık alanların yetkililer tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi ve piknik yapan vatandaşların ateş yakmamaları konusunda uyarılması gibi tedbirlerin önemine dikkat çekildi.

Kurum amirlerinin görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, orman yangınlarına karşı tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

"İsrail tek bombayla yok edilebilir"
Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz tutuklandı

Siyasetçileri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz için yolun sonu