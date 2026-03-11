Orman yangınlarına karşı tedbirler alınmaya başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan bahar ve yaz ayları öncesinde olabilecek orman yangınlarına karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Kaymakam Halil Dalak başkanlığında yapılan toplantıda denetimler, ekip hazırlıkları ve gönüllü vatandaşların desteği gibi önemli konular ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan bahar ve yaz aylarında yaşanabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında gerçekleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamlığı makamında düzenlenen toplantıya ilçe kurum amirleri katıldı. Toplantıda, ilçe genelinde ve mahallelerde meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarına karşı alınacak önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Özellikle bahar ve yaz aylarında piknik alanlarının sık sık denetlenmesi, yangın havuzlarının sürekli dolu tutulması, yangın söndürme ekiplerinin hazır halde bekletilmesi ve mahallelerde gönüllü vatandaşların belirlenmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, yangına ilk müdahalede kullanılmak üzere su tankerlerinin hazır durumda bulundurulması, yaz boyunca ormanlık alanların yetkililer tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi ve piknik yapan vatandaşların ateş yakmamaları konusunda uyarılması gibi tedbirlerin önemine dikkat çekildi.

Kurum amirlerinin görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, orman yangınlarına karşı tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı