İbrahim Kayaslan'ın sır ölümünde tutuklama kararı

Sarıgöl'de Dindarlı mahallesinde 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan'nın sır ölümünde yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Buldan'da 2 Ağustos 2025 tarihinde eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybeden 39 yaşındaki İbrahim Kayaslan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın ardından kaza değil cinayet olduğu iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Samime Kayaslan, annesi Samime Kayaslan, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer gözaltına alındı. Olayın yaşandığı Buldan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler olan Samime Kayaslan'ın annesi, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer ise serbest bırakıldı.