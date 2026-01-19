Haberler

İbrahim Kayaslan'ın sır ölümünde tutuklama kararı

İbrahim Kayaslan'ın sır ölümünde tutuklama kararı
Güncelleme:
Sarıgöl'de 39 yaşındaki İbrahim Kayaaslan'ın ölümündeki soruşturmada cinayet şüphesiyle bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili olarak başka şüpheliler gözaltına alındı.

Sarıgöl'de Dindarlı mahallesinde 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan'nın sır ölümünde yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Buldan'da 2 Ağustos 2025 tarihinde eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybeden 39 yaşındaki İbrahim Kayaslan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın ardından kaza değil cinayet olduğu iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Samime Kayaslan, annesi Samime Kayaslan, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer gözaltına alındı. Olayın yaşandığı Buldan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler olan Samime Kayaslan'ın annesi, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer ise serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
