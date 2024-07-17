Üye Girişi
Haberler

Saray İlçe Jandarma Komutanlığına yeni atama yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saray İlçe Jandarma Komutanlığına Kıdemli Başçavuş Ayhan Aytaç'ın yerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Uysal atandı. Uysal'ın göreve gelmesiyle birlikte Kıdemli Başçavuş Ayhan Aytaç trafik tim komutanlığına geri döndü.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığına Kıdemli Başçavuş Ayhan Aytaç'ın yerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Uysal atandı.

2024 yılı atamalarıyla Saray İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Üsteğmen Veli Uysal atandı. Üsteğmen Uysal, 15 Temmuz Pazartesi günü itibariyle görevine başladı. Uysal'ın göreve gelmesi ile birlikte Kıdemli Başçavuş Ayhan Aytaç daha önceki görevi olan trafik tim komutanlığına geri döndü.

Daha önce Karabük'ün Eskipazar İlçesi Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Üsteğmen Veli Uysal'ın eşi Eskipazar Cumhuriyet Savcısı Kübra Kartal Uysal'da Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 13/06/2024 Tarihli ve 820 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Saray Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Jandarma Üsteğmen Veli Uysal

2019-2021 yılları arası Siirt, Eruh ilçesi. 2021-2024 yılları arası Karabük, Eskipazar İlçesinde görev yapan Uysal, Yüksek lisans mezunu ve Afyonkarahisar'lıdır. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskipazar Jandarma trafik Saray 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

Bakmadan Geçme

18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak? Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi? Mustafa Sarıgül evli mi? Mustafa Sarıgül daha önce evlendi mi, sevgilisi var mı? Efes Antik Kenti nerede, hangi ilde? Efes Antik Kenti neden ünlü?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title