Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Göynük-Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Bolu'da Göynük- Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Göynük-Nallıhan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki 33 AOZ 558 plakalı otomobil, Meyitler geçidi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.