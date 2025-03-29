Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Bolu'da Göynük- Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Göynük-Nallıhan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki 33 AOZ 558 plakalı otomobil, Meyitler geçidi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU