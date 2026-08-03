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Sultandağı'nda Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

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Sultandağı Yakasenek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. (50) yönetimindeki 35 CZA 753 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü H.G. ile S.E. (29), H.B.U. (30) ve Y.B. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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