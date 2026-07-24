Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M.E (58) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.E. (18) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı