Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye

Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen protesto gösterileri sırasında tutuklanan 14 öğrenci tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen protesto gösterileri sırasında tutuklanan 14 öğrenci, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi 2 No'lu duruşma salonunda görülen duruşmanın savcısı, savunmaların ardından sanıkların 'delil karartabileceği' ve 'kaçma şüphesi' olduğunu ileri sürerek tutukluluk hallerinin ve adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi. Ayrıca savcılık, bilirkişi raporu hazırlanmasını da talep etti.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Bir süre sonra kararını açıklayan mahkeme, 28 Mart'tan bu yana tutuklu olan 14 gencin tahliye edilmesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan 2 öğrencinin de adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

20 AYRI SORUŞTURMADA 829 ŞÜPHELİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmanın ardından düzenlenen protesto gösterilerine ilişkin 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı. Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor. Tutuklananların büyük çoğunluğu 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ile suçlanıyor. Şüpheliler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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