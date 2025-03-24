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Saraçhane'den Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Polis Müdahalesi

Saraçhane'den Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Polis Müdahalesi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden bir grup, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Polisle çatışan grup, su şişesi ve havai fişek fırlattı.

Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen grup polis ekiplerine su şişesi ve havai fişek fırlattı. Polis gruba müdahale etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bir grup, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen çevik kuvvet polisine su şişesi ve havai fişek atan gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından grup ara sokaklara dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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