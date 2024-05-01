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Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen eylemciler polise damacana ile vurdu

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Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen bir grup, Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında polisle karşı karşıya geldi. Grup barikatı aşmaya çalışırken, polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Arbede sırasında iki kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında yaşanan arbede sonrası, grup Aksaray Meydanı'na doğru dağıtıldı.

- Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen grup, Unkapanı'ndaki Bozdoğan Kemerleri altında polisle karşı karşıya geldi. Grup barikatı aşmaya çalışırken, polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Arbede sırasında iki kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü.

Saraçhane'deki toplanma alanından Taksim'e doğru yürümek isteyen bir gruplar, Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında polisle karşı karşıya geldi. Saraçhane'de buluşan diğer gruplardan bazıları ise tarihi Bozdoğan su kemerindeki çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lara doğru saat 12.00 civarında yürüyüşe geçti. Grup içerisindeki bazı kişiler barikatı aşmaya çalışırken, polis biber gazı ve plastik mermi müdahale etti. Polis, grubun dağılması için gruba müdahalede bulundu, grup zaman zaman taşla karşılık verdi. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü. Polisin yaptığı müdahalenin ardından grup Aksaray Meydanı'na doğru dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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