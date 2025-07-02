Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı

Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
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Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
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Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane Meydanı'nda toplanan kişiler arasında olan ve "Hepiniz bir bir asılacaksınız" diyerek tehditler yağdıran şüpheli gözaltına alındı. Yaşı küçük olan İ.Y.U. adli makamlara sevk edilecek.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane Meydanı'nda toplananlar içinde yer alan bir provokatör "Hepiniz bir bir asılacaksınız" diyerek Müslümanları idamla tehdit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti" şeklinde yayılmasının ardından şüpheli gözaltına alındı. Yaşı küçük olan İ.Y.U. yarın adli makamlara sevk edilecek.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Gereği yapıldı" diyerek paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GEREĞİ YAPILDI

01.07.2025 tarihinde #Saraçhane önünde, "Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti" başlıklı paylaşımda yer alan yüzü maskeli şahsın, yaşı küçük İ.Y.U. olduğu tespit edilmiştir.

Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından 03.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

Saraçhane'de idamla tehdit eden provokatör yakalandı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımertcee27:

Bu chp zihniyeti ülkemiz için tehlike oluşturmaya başladı. İçerideki devlet ve inanç düşmanları dışarıdaki düşmandan çok daha tehlikeli.

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Haber YorumlarıEvvab:

he or.ço hadi bakalım şimdi ağlamak yok asıp kesmeyendevam et bakalım

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Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

daha hayatta hiç bir tecrübesi olmayan gencecik çocukları kullaniyollar. ailesine yazık bu adamların çocukları nerede yaw onlarida görsek ya biraz

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Haber Yorumlarıasili007:

ÖZEL CHP Yİ YÖNETEMİYOR ÇÜNKÜ KENDİNİ YÖNETEMİYOR ÇOK YETERSİZ YAZIK O GÜÇLÜ CHP NEREDE,,,, ZAYIF GÜÇSÜZ YÖNETİCİLER YÜZÜNDEN KARŞISINDA BİR RAKİP BULAMAYAN İKDİDAR İSTEDİĞİNİ YAPIYOR YAZIK HER BELEDİYE DOYGUN DUZENİ KURMUŞ NEDEN ??? ZİRA FETRET DEVRİ YADANİYOR CHP DE

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