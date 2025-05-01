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Saraçhane'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

Saraçhane'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı yollar bariyerlerle kapatıldı ve grupların girişine izin verilmedi.

Saraçhane'de 1 Mayıs tedbirleri

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Emniyet'i tarafından Saraçhane'de geniş güvenlik önlemi alındı. Bazı yollar bariyerlerle kapatılarak grupların girişine izin verilmedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Saraçhane'de de tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde Saraçhane'ye çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin Saraçhane ve çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - 3.Sayfa
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