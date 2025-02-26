Sara Hastası İsmail İşeri Evinde Ölü Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde sara hastası vatandaş, annesi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sara hastası İsmail İşeri'den (57) haber alamamayan annesi oğlunun evine gitti. Eve giren annesi, İşeri'yi hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde İşeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler neticesinde İşleri'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM