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Sara Hastası İsmail İşeri Evinde Ölü Bulundu

Sara Hastası İsmail İşeri Evinde Ölü Bulundu
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Çorum'un Alaca ilçesinde, annesi tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki sara hastası İsmail İşeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde sara hastası vatandaş, annesi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sara hastası İsmail İşeri'den (57) haber alamamayan annesi oğlunun evine gitti. Eve giren annesi, İşeri'yi hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde İşeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler neticesinde İşleri'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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