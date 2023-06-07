Saplantılı genç lastiklerini patlattığı otomobili aşk mektubuna çevirdi

Antalya'da saplantılı bir genç elindeki sprey boyalarla park halindeki otomobilin üzerine aşkını ilan eden yazılar yazdıktan sonra aracın dört lastiğini patlattı ve kayıplara karıştı. Olay sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

Saplantılı genç lastiklerini patlattığı otomobili adeta aşk mektubuna çevirdi

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde saplantılı bir genç elindeki sprey boyalarla park halindeki otomobilin üzerine yazılar yazarak aşkını ilan etti. Aracın dört lastiğini de patlatıp kayıplara karıştı.

Olay dün gece Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Çevredeki vatandaşların çekip sosyal medyada paylaştığı olayda beyaz bir otomobil üzerine sprey boyayla, "Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' gibi yazılar yazan kimliği belirsiz kişi kayıplara karıştı.

Görüntüyü çeken vatandaş, "Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş. Sahibi kimse arabasının başına gelsin 4 lastik inmiş, yazık olmuş" diyerek görüntüyü paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.