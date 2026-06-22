Haberler

"Şapkalılar" suç örgütüne operasyon: Aralarında avukatların da olduğu 24 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 avukatın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, örgüt üyelerinin yurt dışı numaralar üzerinden mağdurları tehdit ederek para talep ettiği, iş yeri ve ikamet kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştığının değerlendirildiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına arananlar arasında örgüte hukuki destek sağlayan, yönlendirme yapan 2'si kadın 4 avukat olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer kişilerin ise kurşunlama, tehdit olaylarına karıştığı, örgüte finansal ve lojistik destek sağladığı tespit edilirken örgütün içinde 4 farklı grubun olduğu öğrenildi. Avukatlardan bir tanesinin ise yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan belediye başkanı AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önünde akılalmaz doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
27 saattir her yerde aranıyordu! Kayıp çocuktan sevindiren haber

23 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturmuştu! Kayıp çocuktan güzel haber
Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu

Fenerbahçe'de Livakovic ve İrfan için aynı karar çıktı

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı