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Sapanca Gölü'nde Pedallı Kano Alabora Oldu, 3 Genç Kurtarıldı

Sapanca Gölü'nde Pedallı Kano Alabora Oldu, 3 Genç Kurtarıldı
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Sapanca Gölü'nde pedallı kanonun alabora olması sonucu suya düşen O.Z., F.O. ve U.A. isimli üç genç, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler ailelerine teslim edildi.

Sapanca Gölü'nün Sakarya Serdivan ilçesi kesiminde pedallı kanonun alabora olması neticesinde suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Sapanca Gölü'nün Aşağıdereköy Mahallesi Tuzla Burnu mevkiinde meydana gelen olayda, yunus diye tabir edilen pedallı kanonun alabora olması neticesinde O.Z. (16), F.O. (18) ve U.A. (18) suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Bot timi sevk edildi. Ekipler, batmak üzere olan kanoya tutunarak su yüzeyinde kalmaya çalışan 3 genci güvenli bir şekilde botlarına alarak kıyıya çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 kişi ailelerine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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