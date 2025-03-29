Sapanca Gölü'nde Alabora Olan Kanodan Düşen Gençten Acı Haber

Alabora olan kanodan düşmüştü: Aramaların ikinci gününde cansız bedenine ulaşıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açıldıktan sonra şiddetli rüzgar sebebiyle alabora olan kanodan düşen 15 yaşındaki gencin cansız bedeni, arama çalışmalarının ikinci gününde kıyıdan yaklaşık bir buçuk kilometre açıkta bulundu.

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde dün meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1'i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtardı, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Olayın ikinci gününde de sabahı erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmasına başladı. Çevre illerden gelen polis ve dalgıç polisleri, AFAD, itfaiye, jandarma, JAK ile STK'lar olmak üzere toplam 110 kişilik ekip, gölde kaybolan Kağan Ege Baran'ı 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot, 1 arama helikopteriyle adeta didik didik arıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Baran'ın alabora olan kanosu bulundu. Devam eden çalışmalar neticesinde 15 yaşındaki gencin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıdan bir buçuk kilometre açıkta bulundu. Baran'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine sevk edildi.