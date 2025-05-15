Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kilo Sentetik Cannabinoid Ele Geçirildi

Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kilo Sentetik Cannabinoid Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik cannabinoid maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelesine devam ediyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik cannabinoid maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 18 kilo 910 gram sentetik cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 TL nakit para ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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