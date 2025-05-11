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Sapanca'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sapanca'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Sapanca yönüne giden H.K. idaresindeki 54 T 4501 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen E.D. idaresindeki 41 ANG 766 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.Y., D.D., A.D. ve E.D. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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