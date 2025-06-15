Sapanca'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Camiced Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.E.Y. (57) idaresindeki 54 SJ 068 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.İ. idaresindeki 54 AKM 279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak bahçe duvarını aşıp evin bahçesine düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA