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Sapanca'da otomobil ile taksi çarpıştı: Dereye yuvarlanan taksinin sürücüsü yaralandı

Sapanca'da otomobil ile taksi çarpıştı: Dereye yuvarlanan taksinin sürücüsü yaralandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu taksi dereye düşerek yan yattı. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle dereye düşerek yan yatan ticari taksinin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Göl Mahallesi Harmanlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. (28) idaresindeki 34 EPZ 325 plakalı otomobil ile F.Ü. yönetimindeki 54 T 6525 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi savrularak Keçi Ayağı Deresi'ne düştü ve yan yattı. Kazada ticari taksi sürücüsü F.Ü. araç içinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.Ü.'nün tedavisine başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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