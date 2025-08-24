Sapanca'da Meşale Sebebiyle Yangın Çıktı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde eğlence için yakıldığı değerlendirilen meşale sebebiyle çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Ekipler, yangını muhtemel bir faciaya yol açamadan kontrol altına alarak söndürdü.
Sapanca Göl Mahallesi Sakarya Caddesi Seyir Terası mevkiinde kutlama yapan kişilerin meşalelerinden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki ağaçlık alana sıçrarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını muhtemel bir faciaya yol açamadan kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA