Sapanca'da Hastane Bahçesinde Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Sapanca'da Hastane Bahçesinde Cinayet: Zanlı Tutuklandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde yaşanan cinayet olayında, Ali Dursun isimli adam vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı E.D. yakalanarak tutuklandı. Cinayetin aile içi tartışmalardan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde cinayet işleyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Dursun (50) kamyonetiyle hastaneye geldiği sırada, 24 yaşındaki eşinin kardeşinin oğlu E.D. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D., aracına binen Dursun'a kurşun yağdırdı. Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kan donduran detaylar

Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. İddiaya göre Ali Dursun, olaydan kısa süre önce eşi ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun'un eşi ve kayınvalidesini darp ettiği ileri sürüldü. Ali Dursun ve E.D.'nin bu sebeple hastanede olduğu ve aralarındaki tartışmanın da aile içinde yaşanan olaydan çıktığı iddia edildi.

Zanlı tutuklandı

Olay sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli E.D., gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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