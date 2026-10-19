Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sapanca'da emniyet şeridinden ilerleyen sürücü sinyalsiz sollama yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sapanca'da emniyet şeridinden ilerleyen sürücü sinyalsiz sollama yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Sakarya Caddesi'nde emniyet şeridinden ilerleyen Hyundai sürücüsü, iki aracın arasına girip önündeki aracı sıkıştırdı ve sinyal vermeden sollama yaptı. Sürücünün tehlikeli manevraları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emniyet şeridini kullanarak ilerleyen ve sinyal vermeden sollama yapan otomobil sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün tehlikeli manevraları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sapanca ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 54 BY 690 plakalı Hyundai marka otomobil, emniyet şeridinden hızla ilerleyerek iki aracın arasına girdi. Ardından önündeki aracı sıkıştıran sürücü, sinyal vermeden sollama yaptı. Adeta kazaya davetiye çıkaran sürücünün sergilediği tehlikeli anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

‘Süper Dadı’ programında kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

Yeni Partili Belediyeye jandarma operasyonu! Başkan dahil 44 gözaltı
Eğitim için gittikleri kanyonda mahsur kaldılar! 1 gönüllü hayatını kaybetti, 10 kayıp

Eğitim için gidip mahsur kaldılar! 1 gönüllü öldü, 10 kayıp
Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar

Ne olacak bu takımın hali? Kendi seyircisi önünde madara oldu

İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

İşte emeğin fotoğrafı!

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı