Sapanca'da emniyet şeridinden ilerleyen sürücü sinyalsiz sollama yaptı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emniyet şeridini kullanarak ilerleyen ve sinyal vermeden sollama yapan otomobil sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün tehlikeli manevraları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sapanca ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 54 BY 690 plakalı Hyundai marka otomobil, emniyet şeridinden hızla ilerleyerek iki aracın arasına girdi. Ardından önündeki aracı sıkıştıran sürücü, sinyal vermeden sollama yaptı. Adeta kazaya davetiye çıkaran sürücünün sergilediği tehlikeli anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı