Sapanca'da Bungalovda Silahlı Saldırı: Maskeli Şahıslar Tutuklandı

Sapanca'da Bungalovda Silahlı Saldırı: Maskeli Şahıslar Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sapanca'da Bungalovda Silahlı Saldırı: Maskeli Şahıslar Tutuklandı
Haber Videosu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda konaklayan dört kişiye maskeli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından yapılan kapsamlı incelemelerde saldırganların kimlikleri tespit edilerek tutuklandılar.

Bungalovda konaklayan 4 kişiye, maskeli şahıslar böyle kurşun yağdırdı

Maskeli saldırganlar olayın ardından villa kiralayıp tatil yapmış

33 farklı iş yerine ait 2 bin 376 saatlik kamera kaydı incelendi: Saldırganlar yakayı ele verdi

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 6 Mayıs 2025 tarihinde bungalovda konaklayan 4 kişi, yüzleri maskeli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. İki kişinin yaralandığı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek kimlikleri tespit edilen ve saldırının ardından villa kiralayıp iki günde tatil yaptıkları öğrenilen 4 şahıstan 2'si tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs 2025 tarihinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bungalovda konaklayan 4 kişiye sabah saatlerinde kimliği belirsiz ve yüzleri maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı neticesinde E.Y. ve K.Y. isimli iki kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli şüpheliler, plakası ve cinsi belli olmayan bir araçla olay yerinden kaçtı. Mağdurların ifadelerinde saldırganlara dair net bir bilgiye ulaşılamazken, şüphelileri tanıyor olabilecekleri yönünde şüpheler oluştu. Soruşturmayı derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, kapsamlı bir analiz süreci başlattı.

2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı titizlikle incelendi

Olay yeri ve çevresindeki 33 farklı iş yerinden elde edilen toplam 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı mercek altına alındı. Titiz analizler neticesinde saldırının, beyaz renkli ve sahte plakalı bir otomobil ile İstanbul'dan gelen saldırganlar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı oldukları belirlenen F.D. ve İ.T. isimli dört şüphelinin, daha önce çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu da ortaya çıktı.

Saldırı öncesi keşif yapıp, saldırıdan sonra villada tatil yapmışlar

Şüphelilerin olaydan önce Sapanca'da keşif yaptığı, saldırı sonrası ise İstanbul'a dönmek yerine ilçede bir villada iki gece geçirdikleri belirlendi. Takip ve analiz çalışmalarını sürdüren JASAT ekipleri, bu bilgiler ışığında Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda dört şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklanırken, B.B. ve İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen diğer şahısların da kimlikleri tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Hakan Fidan, Lavrov ile bir araya geldi: Avrupa'nın müzakereleri baltalama denemelerini görüyoruz

Lavrov adres verdi: Müzakereleri baltalama denemelerini görüyoruz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.