Arkadaşları hareketsiz halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir konaklama tesisinde arkadaşlarıyla birlikte kalan 27 yaşındaki şahıs, odada hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte tesiste konaklayan E.Ö. (27), arkadaşları tarafından odada yüzüstü hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ö., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. E.Ö.'nün cansız bedeni, hastane morgundaki ilk işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Jandarma ekipleri, gizemli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - SAKARYA

