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Sapanca'da Bungalovda Gizli Kamera Skandalı: İşletme Sahibi Tutuklandı

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Sapanca'da kiralanan bungalovda, gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonunda bulundu. İki kişi, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklandı.

Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

Gizli kamerayı koymadıklarını söyleseler de "özel hayatın gizlilik ihlali" suçundan tutuklandılar

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda yaşanan gizli kamera skandalında, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntüler işletme sahibinin telefonundan çıktı.

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Gizli kamera görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

Skandal olayda, işletme sahibi H.K. ile T.S. gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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