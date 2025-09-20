Sapanca'da Bungalov Tesisinde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinin resepsiyon bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ya ait bungalov tesisinin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangının dumanları ilçe merkezinden de görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken yapıda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA