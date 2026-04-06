Sakarya'da dere üzerindeki asma köprü çöktü: 2 hafif yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir turistik tesiste bulunan asma köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olayın sebebinin köprüyü taşıyan çelik borunun yüzeysel aşınması olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir turistik tesiste derenin üzerinde bulunan asma köprüyü taşıyan çelik borunun yüzeysel aşınma sebebiyle üzerindeki ağırlığı taşıyamaması neticesinde köprü çöktü. Köprünün çökmesi esnasında üzerinde bulunan 2 kişi, yaklaşık 2 metre yükseklikten Mahmudiye Deresi'ne düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
