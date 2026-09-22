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Sapanca'da annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Sapanca'da annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 20 Eylül Pazar gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki şüpheli, annesini tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, olayda ağır yaralanan 24 yaşındaki kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 16 yaşındaki şüpheli, annesini tabancayla vurarak öldürmüştü. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli çocuk çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, olayda ağır yaralanan diğer kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, 20 Eylül Pazar günü gece saatlerinde Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.İ. (16) ile İpek İpek (34) ve H.T. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., yanındaki tabancayla İpek İpek ve H.T.'ye ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 2 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 34 yaşındaki İpek İpek, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan H.T.'nin ise hastanedeki hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan B.İ. tutuklandı

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada acı bir detay ortaya çıktı. 16 yaşındaki şüpheli B.İ.'nin silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu İpek İpek'in öz annesi olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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