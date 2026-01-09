Haberler

Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Göğsünden vurulan muhtar ağır yaralandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı ağır yaralanırken, bir kişi de hafif yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ağır, topuğunda vurulan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafta yanında bulunan silahları ateşledi. Kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ve topuğundan vurulan C.O.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Mahalle muhtarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
