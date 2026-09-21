Sapanca'da 16 yaşındaki şüpheli silahla vurdu, 1 kadın öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayında, 16 yaşındaki şüpheli tarafından vurulan 2 kişiden İpek İpek (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 20 Eylül Pazar günü gece saatlerinde Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.İ. (16) ile H.T. (24) ve İpek İpek (34) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., yanındaki silahla H.T. ve İpek İpek'e ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan İpek İpek (34), doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki şüpheli B.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı