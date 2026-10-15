Haberler

Sao Paulo'da selde tünelde araçlar birbirine girdi, toprak kaymasında 1 kadın öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sao Paulo'da şiddetli yağışın neden olduğu selde Anhangabau Tüneli'ni su bastı; mahsur kalan 26 araba ve 2 otobüs birbirine girdi. Congonhas Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi, Vila Brasilandia'da toprak altında kalan evde 1 kadın hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu sular altında kalan tünelde araçlar birbirine girdi. Meydana gelen toprak kaymasında ise 1 kadın hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Şehir merkezindeki Anhangabau tünelini su bastı. Tünelde mahsur kalan 26 araba ve 2 otobüs birbirine girdi. İtfaiyeciler, tünelde kalan 4 kişiye ulaşmak için kurtarma botları kullandı. Congonhas Havalimanı'ndaki uçuşlar da iptal edildi. Şehir merkezine ekim ayında yaklaşık 11 günde yağan yağmurun sadece 40 dakika içinde yağdığı belirtildi.

Şehrin kuzeyindeki Vila Brasilandia'da bir evin toprak altında kalması sonucu ise 1 kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı erken seçim için tarih verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

Lüks evinin önü göle döndü! Takipçilerine sordu: Bizim eve dolar mı?
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Görüntüler korkunç! Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var

Savaşın ortasında tarih yazıyor!
Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü

Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü