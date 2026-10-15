Sao Paulo'da selde tünelde araçlar birbirine girdi, toprak kaymasında 1 kadın öldü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu sular altında kalan tünelde araçlar birbirine girdi. Meydana gelen toprak kaymasında ise 1 kadın hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Şehir merkezindeki Anhangabau tünelini su bastı. Tünelde mahsur kalan 26 araba ve 2 otobüs birbirine girdi. İtfaiyeciler, tünelde kalan 4 kişiye ulaşmak için kurtarma botları kullandı. Congonhas Havalimanı'ndaki uçuşlar da iptal edildi. Şehir merkezine ekim ayında yaklaşık 11 günde yağan yağmurun sadece 40 dakika içinde yağdığı belirtildi.

Şehrin kuzeyindeki Vila Brasilandia'da bir evin toprak altında kalması sonucu ise 1 kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı