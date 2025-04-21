Sansar Salvo'ya Babasına Şiddet Nedeniyle 1 Yıl 6 Ay Hapis Talebi

Babasını darp eden Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis talebi

İSTANBUL - Babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından tutuklanan ' Sansar Salvo' lakabıyla tanınan Ekincan Arslan hakkında, "üstsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

' Sansar Salvo' lakabıyla tanınan Ekincan Arslan, 13 Nisan 2025 tarihinde babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Arslan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu Sansar Salvo lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu, şüphelinin olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı, şüphelinin savunmasında suçunu ikrar ettiği ve Adli Tıp raporunda mağdurun basit yaralamayla giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

1 buçuk yıla kadar hapsi istendi

Şüphelinin babasının göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiğinin kaydedildiği iddianamede, şüpheli Ekin Can Arslan'ın "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.