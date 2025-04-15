Sansar Salvo Tutuklandı: Babasına Şiddet Uyguladı

Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan 'üst soya karşı kasten basit yaralama' yaralama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sansar Salvo lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bunun üzerine Arslan, babasına şiddet uygulayarak bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Arslan, Ataşehir'de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından Ekin Can Arslan, tutuklama talebiyle basit yaralama suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Çok korkuyorum, beni cezaevine göndermeyin"

Mahkemede savunma yapan Ekincan Arslan, "Ben emniyette ve savcılıkta ifade verdim, doğrudur, aynen tekrar ederim. Emniyette ve savcılıkta olayı detaylı şekilde anlattım. Olay aynen anlattığım şekilde gerçekleşti. Ben çok kızdım. Tükürdüm babama, çok hızlı olmayacak şekilde tokat attığımı hatırlıyorum. Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Su anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene önce babam beni darp ettirmişti. Şikayetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık 1 yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

Arslan, çıkarıldığı Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Üst soya karşı kasten basit yaralama' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL