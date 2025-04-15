Sansar Salvo Hakkında Tutuklama Talebi!

Babasına şiddet uygulayan 'Sansar Salvo' isimli rapçi hakkında tutuklama talebi

İSTANBUL - Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan 'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bunun üzerine Arslan, babasına şiddet uygulayarak bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine şüpheli Arslan, Ataşehir'de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.