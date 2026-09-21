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Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa Viranşehir'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ve 1 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yapılan operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ile 1 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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