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Şanlıurfa Viranşehir'de 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 gözaltı yapıldı

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Şanlıurfa Viranşehir'de 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 gözaltı yapıldı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1250 litre kaçak akaryakıt ile çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 250 litre kaçak akaryakıt ile çeşitli ekipmanlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda bin 250 litre kaçak akaryakıt, 2 sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1 adet bin 200 litre kapasiteli fiber tank ve 2 yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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