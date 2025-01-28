Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/YPG Terör Operasyonu: 3 Tutuklama
Şanlıurfa ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK/YPG terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/ Ypg terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Örgütsel süreçleri deşifre edilen şahısların faaliyetlerinin akamete uğratılması amacıyla icra edilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA