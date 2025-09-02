Haberler

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ev yangını

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ev yangını
Hilvan ilçesinde bir ev, elektrik kontağından dolayı çıkan yangında tamamen kül oldu. Yangını fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yangına müdahale etti ancak evdeki eşyalar tamamıyla yandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesinde yaşandı. Halef Küçükkaya'ya ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle evdeki tüm eşyaların kül olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
