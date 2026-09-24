Şanlıurfa merkezli 5.4'lük deprem Nizip'te bir evin tavanında kısmi çökmeye yol açtı

Şanlıurfa Karaköprü merkezli deprem sonrası Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan bir evin tavanında kısmı çökme meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken evde hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te de ciddi şekilde hissedildi. Deprem sonrası kentteki vatandaşlar panik yaşarken kendilerini evlerden, iş yerlerinden ve okullardan dışarı attılar. Depremin hissedildiği noktalardan biri de Gaziantep'in Nizip ilçesi oldu. Deprem sonrası ilçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde de hasar meydana geldi. Deprem sırasında evde bulunanlar hızlıca kendilerini dışarı atarken odalardan birinin tavanında kısmı çökme meydana geldi. Tavandan çöken beton parçaları ise odadaki yatak, kitaplık ve bilgisayarın üzerine düştü.

Evdekilerin kendilerini dışarı atması sonucu yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı