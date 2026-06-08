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Şanlıurfa merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı
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Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda silahlı suç örgütü üyesi 21 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkezli olarak Gaziantep, Muğla ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu AK-47 piyade tüfeği ve şarjörü, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 27 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 23 tabanca fişeği ile 1 çek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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