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Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil çarpıştı, mesai çıkışı polis memuru yaralandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil çarpıştı, mesai çıkışı polis memuru yaralandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu mesaiden çıkan bir polis memuru yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, mesaiden çıkan bir polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Muhammed Nur E.'nin kullandığı 38 AIG 263 plakalı otomobil, mesai çıkışı evine giden polis memuru Sefa T.'nin kullandığı 34 BOF 41 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Sefa T. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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