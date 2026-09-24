Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4'lük depreme yakalanan Ruha TV çalışanları panik yaşadı

Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4'lük depreme yakalanan Ruha TV çalışanları panik yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.41'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme çalışırken yakalanan Ruha TV çalışanları panik yaşadı. Sarsıntı sırasında koşuşturup bağıran çalışanların korku dolu anları kameraya yansıdı; çalışanlar daha sonra dışarı çıktı.
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme çalışırken yakalanan yerel televizyon çalışanlarının yaşadığı panik kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.41'de yaşanan 5.4'lik depreme çalışırken yakalanan Şanlıurfa Ruha TV çalışanlarının yaşadığı panik kamera yansıdı. Sarsıntıda panikle koşuşturan çalışanların korku içinde bağırdıktan sonra dışarıya çıkmaya çalıştıkları gözlendi.
Panik anlarını atlatan çalışanların daha sonra dışarı çıktıkları görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı