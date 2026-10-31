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Şanlıurfa Karaköprü'de 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezalı şahıs jandarmaya yakalandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezalı şahıs jandarmaya yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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