Şanlıurfa Harran'da iddiaya göre araç şarampole devrildi; bebek öldü, 6 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Bazda Mağaraları bölgesinde yaşandı. Ali K.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 yaşındaki Emirhan Kan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı