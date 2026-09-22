Şanlıurfa Haliliye'de uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı